Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Ümit Yılmaz'a, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAZ 523 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Ümit Yılmaz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.