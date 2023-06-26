İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zeynep B'ye, Salih E., idaresindeki 27 AGP 299 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Zeynep B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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