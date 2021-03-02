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Otomobilin kaputunda kaleşnikof silah ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir aracın kaput kısmında kaleşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silah ticareti yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında, Z.K. isimli şahsın idaresinde bulunan otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda otomobilin kaput kısmına gizlenmiş 1 adet uzun namlulu kaleşnikof marka silah, 2 adet şarjör ve bu silaha ait 11 adet fişek ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken Z.K. gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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