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Otomobilin takla atma anı kameralara yansıdı

Adıyaman’da, bir otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracın kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Adıyaman'da, bir otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracın kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Naci K., idaresindeki 34 EZ 1690 plakalı Renault marka otomobile ile Şehmuz D. idaresindeki 46 HB 500 plakalı Opel marka otomobil, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 HB 500 plakalı Opel marka otomobil refüje çıkarak takla attı. Meydana gelen kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Meydana gelen kazada sürücülerden Şehmuz D., ile araçlarda bulunan Abdurrahman D., Rojin K., ve Delila K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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