Otomobille bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esat Karadağ idaresindeki 02 HL 986 plakalı Fiat marka otomobil ile Muhammed Sağlamcan idaresindeki bisiklet, Eskisaray mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammed Sağlamcan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.