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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, önceki akşam otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Sanayi Sitesi istikametine ilerleyen Abdurrahman K. yönetimindeki 01 AAV 429 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Umut Bağcı (18) yönetimindeki 02 LE 602 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 acil sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Durumu ağır olan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Umut Bağcı hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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