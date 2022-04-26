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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İsa G., idaresindeki 02 ACG 699 plakalı motosiklet ile Mehmet İnan 06 BIY 678 plakalı otomobille Atatürk Bulvarı eski valilik binası yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsa G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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