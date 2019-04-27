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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman merkez Sümer Evler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Feyzullah Karabiner yönetimindeki 02 KF 930 plakalı otomobil ile Sercan Aslan yönetimindeki 02 BK 432 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.


Kazada sürücüler Sercan Aslan, Feyzullah Karabiner ile otomobilde bulunan İbrahim, Hediye, Mustafa, Mehmet Karabiner yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen AFAD, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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