Otomobille polisten kaçan şahıs bahçe duvarına çarparak yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polisin 'dur' ikazlarına uymayarak arabayla kaçan zanlı bahçe duvarına çarparak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta Küçük Sanayi Sitesi'nde bir kavgaya karışan ve daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçan şahsın ihbarını alan polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisin ikazlarına uymayarak kaçan sürücü, Girne Mahallesi'nde bir ikametin bahçe duvarına çarparak polise yakalandı. Yakalanan H.Ç. isimli şahıs gözaltına alınırken kovalamaca sonucunda bahçeye attığı tabancaya da el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.