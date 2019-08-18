İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Aziz D. idaresindeki 58 SC 866 plakalı otomobil ile Serkan B. idaresindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Petrol Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Aziz D. ile aynı otomobilde bulunan Gizem, Yaren ve Güllü D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.