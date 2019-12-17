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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kenan Yakan idaresindeki 33 F 2833 plakalı otomobil Kahta ilçesi Baraj Yolu Ebu Sadık Parkı civarında Mustafa Emiroğlu idaresindeki 02 AF 994 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 33 F 2833 plakalı otomobil tarlaya uçtu.


Kazada iki otomobilin sürücüleri ve otomobillerde bulunan Mehmet Alan ve Suat Çoban yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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