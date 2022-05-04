İhlas Haber Ajansı

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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman Çelikhan karayolunda iki otomobilin çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman-Çelikhan karayolu Rezip köyü yakılanlarında meydana geldi. Ali Asker Aslan yönetimindeki 27 NC 696 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 NY 917 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Hatice Aslan, Aycan Aslan, Nuri Yaşar ve Zeliha Yaşan hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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