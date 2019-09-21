Otomobiller çarpıştı: 5 Yaralı

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu 13. Kilometresinde bulunan Şanlıurfa Yol kavşağında meydana geldi. Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine giden Mevlüt Çiftçi yönetiminde 25 SE 153 plakalı otomobil ile Gölbaşı'ndan Adıyaman istikametine giden Berkay Berktaş yönetimindeki 27 RN 724 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 27 RN 724 plakalı otomobilde bulunan sürücü Berkay Berktaş, Haydar Berktaş, Zeynep Berktaş, Yusuf Doğan Berktaş ve Fatma Dilek Berktaş yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.