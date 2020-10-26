İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Recep Kösem idaresindeki 80 EH 344 plakalı Fiat marka otomobil ile Abuzer Gaffar idaresindeki 34 DBD 06 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan Elif Kösem, Gülay, Feride, Enes Sülü ve Eda Gül yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.