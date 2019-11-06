İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenikent istikametinden Çevre Yolu istikametine gitmekte olan Bülent Polat sevk ve idaresindeki 02 FE 158 plakalı otomobil ile ana yola çıkmakta olan Yasin Demir sevk ve idaresindeki 66 AZ 880 plakalı otomobil Yenikent'te bulunan bir düğün salonu yakınlarında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.