Oturakçı Pazarı cazibe merkezi olacak

Adıyaman'ın tarihi çarşılarından bir tanesi olan Oturakçı Pazarında gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmalarının ilk görüşmesini Oturakçı Pazarı esnafıyla yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnafın konu ile ilgili görüşlerini alıp, proje hakkında bilgi verdi.

Oturakçı Pazarı içerisinde bulunan tarihi Hısn-ı Mansur Çay Ocağında gerçekleştirilen toplantıda esnafla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'ın temel sorunlarını ortadan kaldırıp, çehresini değiştirmek olduğunu dile getirerek, “Göreve gelmeden önce ilimizin temel sorunları hakkında ciddi bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmalardan bir tanesi de turizm ile ilgiliydi. Şehrimiz, zengin turizm değerlerine ve eşsiz bir kültüre sahip olmasına rağmen turizm pastasından yeteri kadar pay alamıyor. Maalesef ilimize gelen yerli ve yabancı turistleri şehir merkezine çekemiyoruz. Bu da ilimiz ekonomisini olumsuz etkiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için ilimize gelen turistleri şehir merkezine çekecek projeleri hayata geçirmek istedik. Buna da ilk olarak ilimizin en eski çarşılarından bir tanesi olan Oturakçı Pazarını restore ederek başlamayı düşündük. Bugün bu projemiz hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Eğer bu projemiz hayata geçirilebilirse Oturakçı Pazarı tam bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bunun için de hepimize görevler düşüyor” diye konuştu.

Projeyi yakından inceleyen esnaflar ise böyle önemli bir projenin ortağı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Toplantı sonunda, Oturakçı Pazarı esnafları arasında bir yönetimin oluşturulmasına ve belediye ile bu yönetimin ortak hareket etmesine karar verildi.