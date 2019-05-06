İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oturakçı Pazarı cazibe merkezi olacak

Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi Oturakçı Pazarında gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için pazar esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projenin hayata geçirilmesiyle Oturakçı Pazarının cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.


Adıyaman'ın tarihi çarşılarından bir tanesi olan Oturakçı Pazarında gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmalarının ilk görüşmesini Oturakçı Pazarı esnafıyla yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnafın konu ile ilgili görüşlerini alıp, proje hakkında bilgi verdi.


Oturakçı Pazarı içerisinde bulunan tarihi Hısn-ı Mansur Çay Ocağında gerçekleştirilen toplantıda esnafla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'ın temel sorunlarını ortadan kaldırıp, çehresini değiştirmek olduğunu dile getirerek, “Göreve gelmeden önce ilimizin temel sorunları hakkında ciddi bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmalardan bir tanesi de turizm ile ilgiliydi. Şehrimiz, zengin turizm değerlerine ve eşsiz bir kültüre sahip olmasına rağmen turizm pastasından yeteri kadar pay alamıyor. Maalesef ilimize gelen yerli ve yabancı turistleri şehir merkezine çekemiyoruz. Bu da ilimiz ekonomisini olumsuz etkiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için ilimize gelen turistleri şehir merkezine çekecek projeleri hayata geçirmek istedik. Buna da ilk olarak ilimizin en eski çarşılarından bir tanesi olan Oturakçı Pazarını restore ederek başlamayı düşündük. Bugün bu projemiz hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Eğer bu projemiz hayata geçirilebilirse Oturakçı Pazarı tam bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bunun için de hepimize görevler düşüyor” diye konuştu.


Projeyi yakından inceleyen esnaflar ise böyle önemli bir projenin ortağı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.


Toplantı sonunda, Oturakçı Pazarı esnafları arasında bir yönetimin oluşturulmasına ve belediye ile bu yönetimin ortak hareket etmesine karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.