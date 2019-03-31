Oy torbaları Adıyaman Adliyesine gelmeye başladı

Adıyaman'da 405 bin 579 seçmenin bin 550 sandıkta oylarını kullanmasının ardından oy pusulaları Adıyaman Adliyesine getirilmeye başlandı.

Saat 16.00 itibariyle Adıyaman'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı. Oyların okullardaki sayımının ardından oy torbaları, sandık görevlileri ve emniyet ekiplerinin gözetiminde Adıyaman Adliyesine getirilmeye başlandı. Görevliler, tutanakları imzaladıktan sonra oyları adliyede görevli personele teslim etti. Polis ekipleri ise adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.