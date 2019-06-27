Oyun oynayan çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynarken koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Hacı Gani Diler Camisinin demir korkuluklarına çıkarak oyun oynayan Fehat Rahvari isimli Suriyeli çocuk dengesini kaybederek boşluğa düştüğü sırada koluna demir korkuluk saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunurken Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ise çocuğun koluna saplanan demir korkuluğu kesti. Demirin kesilmesi sonrasında küçük çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.