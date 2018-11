Özdemir öğretmenler ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe genelinde görev yapan öğretmenler ile bir araya gelerek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Bir düğün salonunda düzenlenen yemekli programa Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve ilçe genelinde eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğretmenleri bu özel günleri olan 24 Kasım Öğretmenler Gününde yalnız bırakmayan ve yemek programını düzenleyen Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'e teşekkür ettiğini belirterek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladığını belirtti.

Daha sonra konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise, “Toplumların huzurlu, güvenli, maddi ve manevi refah seviyesine ulaşması ile aydın ve medeni bir gelecek içinde yaşaması için çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi, bilgiyi, başarıyı yakalamaları milli ve manevi değerlerle donatılmaları gereklidir. Her millet, çocuklarını ve gençliğini, kendi temel değerleri içinde görmeli, yetiştirmeli ve gelecek asırlara hazırlamalıdır. Bunun da eğitim ve öğretimle olacağı açıktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar güvende ve aydınlık olacaktır. Çocuklarına ve gençlerine gerekli eğitimi veremeyen, onları özlediği gibi yetiştiremeyen bir millet, asla hür ve bağımsız olamaz. Milli ve manevi değerlere bağlı, beden ve ruh sağlığı yerinde, güçlü ve başarılı bir eğitim ve öğretimle çağın standartlarına göre yetişmiş bir nesil, milli varlığımızın en büyük teminatı olacaktır. Millet olarak vatanımız ve devletimizle birlikte sonsuza kadar yaşamak ve gelecek yüzyıllarda da kendi kimliğimizle var olmak istiyorsak eğitimi en öncelikli konu olarak görmek durumundayız. Şahsım da içinizden biri olarak, yani eğitimci kökenli biri olarak her daim eğitimin hizmetinde koşan bir neferim Kapım her zaman sizlere açıktır. Her türlü sorun ve talepleriniz için çekinmeden, günün ayın yılın her vakti yanıma gelebilirsiniz. Unutmayın ki siz eğitimcilerin ışığı sadece öğrencileri aydınlatmaz, bütün toplumu aydınlatır. O toplumun bir ferdi de benim” diye konuştu.