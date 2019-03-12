Özel eğitim sınıf ve okullara özel eğitim materyalleri dağıtıldı

Adıyaman'da, özel eğitim sınıf ve okullara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen özel eğitim materyalleri dağıtıldı.

Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, okul müdürleri ve çok sayıda okul öğretmenleri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen özel eğitim materyalleri Adıyaman merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 26 okuldaki 36 sınıfa dağıtılacak. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde özel eğitim sınıf ve okullarında eğitim gören öğrencilerimize yönelik olarak özel eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Bu hazırlanan materyaller bütün illerimizde dağıtılmaya başlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen bu materyaller özel eğitim gereksinimi duyan çocuklarımızın eğitimlerinde son derece önemli bir işlem görecektir. Bu sayede hem çocuklarımızın bir kısım temel becerilerinin geliştirilmesi daha rahat olacak hem de çocuklarımızın gündelik hayatta yapmak zorunda kaldıkları davranışlar kazandırılacaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim, öğretim sürecinde bu materyal kullanılması öğrencileri görsel, işitsel ve dokunsal açıdan desteklemektedir. Bu nedenle eğitim materyali özel eğitim alan çocuklarımızın olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından özel eğitim materyalleri dağıtıldı.