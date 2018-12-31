Özel güvenlikçiler genel kurulu yaptı

Olağan Genel Kurulunu yaptı.

Adıyaman Özel Güvenlik Koruma ve Gençlik Spor Derneği'nin 1. olağan genel kurulu Belediye Belediyesi Togem Salonunda yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çavuş, genel kurulda başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan Mehmet Çavuş, özel güvenlik görevlileri arasındaki iletişiminin, birlik beraberliği, dayanışmayı sağlamak ve haklarını korumak için bu derneği kurduklarını söyledi.

Çavuş, “Gönül insanların samimi duygularla bir araya gelerek kurmuş olduğumuz Derneğimizin birinci olağan genel kurulunu yaptık. Öncelikle bizi bu göreve layık gören delegasyonu ve değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Güveniniz bizlere gurur verirken, sorumluluklarımızın da arttığının bilincindeyiz. Dernek olarak her zaman üyelerimizin görüş ve direklerini dikkate alan ve bunlarla yol haritasını çizen bir anlayış izledik ve izleyeceğiz. Hep beraber daha iyi eğitim araştırma yapmak ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak ortak amacımız olacaktır. Denek olarak başarıya ulaşabilmek için sizlerin destekleri ve katkıları bir güvencemizdir” diye konuştu.