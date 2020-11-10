Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü

Adıyaman'da Özel Park Hospital Hastanesinin ambulansında oksijen tüpünün alev alması sonucu ağır yaralanan hasta, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aile, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Ekim ayı içerisinde Adıyaman'da gerçekleşti. Zeynep Karakaya (83), iştahsızlık ve solunum problemi şikayeti üzerine yakınları tarafından özel araçla Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine getirdi. Hastaneye girişi yapılan yaşlı kadın özel hastanenin ambulansı ile bazı tahliller için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişinde ambulansın içinde bulunan oksijen tüpü elektrik aksamından alev aldı. O esnada ambulansın içinde bulunan hasta Zeynep Karakaya ağır yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık görevlisi Mehmet Ali Bayır ve şoför Mahmut Kurtulmuş da yangını söndürmek isterken yaralandı.

Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan yaşlı kadına acil serviste ilk müdahale yapıldı. Yaşlı kadın bir süre sonra solunum yetmezliği ve yanıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda solunum yetmezliği ve yanık tedavisi gören Zeynep Karakaya, 22 gün sonra hayatını kaybetti. Zeynep Karakaya, otopsinin ardından Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Karakaya'nın kesin ölüm sebebi otopsi raporunda belli olacak.

Zeynep Karakaya'nın yakınları özel hastanenin ambulansında bulunan cihazların bakımının yapılmamasından dolayı ölüme sebep olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep Karakaya'nın oğlu Mahmut Karakaya, acil servis girişinde yaşanan olayın ardından annesinin vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, hastane yöneticilerine sitem etti. Mahmut Karakaya, “Bir gün olsun ne bir mesaj nede bir telefon edip geçmiş olsun, başsağlığı dilemediler. Vefat ettikten sonra başsağlığı bile dilemediler” dedi.

Yaşlı kadının diğer oğlu Mehmet Karakaya da olay anını anlatarak, “Annemi ambulansa bindirdiler, ben de arabamla onları takip ettim. Acile geldiğimde her yer duman içindeydi” ifadelerini kullandı.

Hastane yöneticileriyle yapılan telefon görüşmesinde, konu ile ilgili adli süreç devam ettiğinden dolayı açıklama yapmak istemedikleri belirtildi.