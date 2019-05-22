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Özel İdare Müdürü Kesmetepe'ye belediye başkanı oldu

Besni İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, 2 Haziran’daki seçimlere kadar Kesmetepe Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.

Besni İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, 2 Haziran'daki seçimlere kadar Kesmetepe Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.


31 Mart'ta yapılan seçimlerde Besni'ye bağlı Kesmetepe Beldesinde 2 başkan adayına eşit oy çıkmasının ardından YSK, 2 Haziran'da yeniden seçim kararı almıştı.


Kararın ardından İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel Valilik oluruyla Kesmetepe Belediye Başkanlığına görevlendirildi.


31 Mart seçimlerinde CHP Kesmetepe Belediye Başkan Adayı Hasan Koca ile Demokrat Parti Kesmetepe Belediye Başkan Adayı Yusuf Parlak 281 oy aldı.

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