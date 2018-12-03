Öztürk süt üreticilerinin zor durumda olduğunu söyledi

Adıyaman Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, Adıyaman'da son 1 ayda süt alımlarında yaşanan sıkıntılardan dolayı süt üreticilerinin zor durumda olduklarını vurguladı.

800 üyeden 300 üyenin aktif süt ürettiği Adıyaman Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, yaklaşık 7 yıldır bölgede süt üreterek soğutma zinciri içerisinde satılan sütlerin, alfatoksin bahanesi ile firmaların alımları durdurduğu öğrenildi.

Süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları anlayan Adıyaman Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, bölgedeki hayvancılığın yok olmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki hayvancılığın yok olmaması için yetkilileri göreve davet ettiğini belirten Başkan Öztürk, “Birliğimizin 800 üyesi var. Bunun 300 tanesi şuanda aktif bir şekilde süt üretiyor. Yaklaşık 7 yıldır bölgede süt üreterek soğutma zinciri içerisinde 7 firmaya satıyoruz. Son 1 ay içerisinde özellikle süt alımlarında sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Bizler saha hakim olan bir birliğiz. Sahada analizler, süt, sütün yağ oranları, su, antibiyotik vesaire tüm testleri yaparak sütleri öyle satarız. Ama nedense son bir ay içerisinde özellikle alfatoksin konusu gündeme alınarak sütlerin geri çevrilmeye başladığını görüyoruz. Yaklaşık 5 yıldır yapılan tüm çalışmalarda böyle bir sorunla karşılaşılmadığı halde son 1 ayda böyle bir sorun ortaya çıkınca üreticiler olarak kafamız karışmaya başladı. Firmalar tarafından dün itibarı ile 4 gün süt alınmadığından dolayı 6 ton sütü dökmek zorunda kaldık. Üreticiler olarak çok büyük zahmetlerle elde ettiğimiz sütü dökmek bizi derinden üzmüştür. Çünkü üreticilerimizin bunu ne kadar büyük zorluklara katlanarak elde ettiklerini biliyoruz” dedi.

Bölgede varsa bir sorun hemen tespit edilerek üzerinde çalışmaya hazır olduklarını da belirten Öztürk, “Biz şunu öneride bulunuyoruz. Bölgemizde gerçekten böyle bir durum bir sıkıntı varsa saha hakim olan bir birlik olarak ilgili noktalar tespit edilerek üzerinde çalışıp bunu düzeltmek istiyoruz. Ama asla üreticinin sütünün tanklarda kalıp geri çevrilmesini istemiyoruz. Birlik olarak zaten yıllardır sağlığı ve kaliteyi ön planda tutarak çalıştık. Bundan dolayı da bölgemizdeki sütler her zaman konsey fiyatları üzerinden bir fiyatla satıldı. Yani bizim sütler yüksek fiyatlarla satılmıyor. Kalitesi üzerden satılıyor. Ama her nedense sözleşmelerimizin son ayına girdiğimizin bu ayda böyle bir sorunun çıkması sanki fiyatları indirmek için böyle bir yola başvurulduğunu düşünüyoruz. Birlik olarak, sütümüzün kalite ile ilgili bir problemi varsa ise buyurun kalite için açığız. Bizler bu konuda çalışacağız ve sonuna kadar da direneceğiz. Alfatoksin nerde çıkıyorsa, yemlerde çıkıyorsa zaten bu yemler fabrikasyon yemleridir. Üreticinin bu konuda herhangi bir günahı yoktur. Ama çiftlikte bir sirajda ya da samanda bir küflenme sorun varsa bu konuda bizler zaten gerekli bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bu konuda toplantılar düzenliyoruz. El ilanları dağıtıyoruz, yani tamamen çalışmanın içerisindeyiz. Bizler birlik olarak yetkililerden şunu bekliyoruz. Gelin beraber çalışalım. Bunu düzeltelim. Ama asla ve asla Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu seviye kadar gelen bu sütçülüğün yok olmasına göz yummayın. Biz bu konuda destek olun. Üreticilerimizin sütleri tanklarda kalmasın. Üretim devam etsin” diye konuştu.