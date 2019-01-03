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Paletli ambulans hayat kurtarıyor

Yoğun kar yağışının olduğu Adıyaman’ın Sincik ilçesinde paletli kar ambulansı hayat kurtarıyor.

Yoğun kar yağışının olduğu Adıyaman'ın Sincik ilçesinde paletli kar ambulansı hayat kurtarıyor.


Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü'nde göğüs ağrısı şikayeti bulunan ve hastaneye gitmesi gereken 75 yaşındaki Ramazan Pala'ya paletli ambulans ile ulaşıldı. Kar kalınlığının yarım metreye kadar ulaştığı köye ulaşmak için yola çıkan paletli ambulans 15 kilometrelik yolu zorlu bir mücadelenin ardından aştı.


Hastaya ulaşan sağlık ekipleri daha önceden anjiyo ve by-pass olan Ramazan Pala, hipirtansiyon ve hiperglisemi teşhisi konularak Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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