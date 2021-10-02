İhlas Haber Ajansı

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Pamuk fabrikasında yangın

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kotton pamuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle itfaiye ekiplerine bilgi verildi.


Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede geldikleri olay yerinde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın bir süre sonra tamamen söndürülürken, yangında madde hasar meydana geldi.

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