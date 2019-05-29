Pamuk üreticisine destekleme priminde "sınırlama" tepkisi

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, pamuk üreticisine verilen destekleme primi ile ilgili açıklamalarda bulunarak yeni uygulamanın çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Turanlı, pamuk üreticisine verilen destekleme priminin 500 kilogram ile sınırlandırılmasının büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek kararın hasat zamanında uygulamaya girmesi ile çiftçilerin bütün hesaplarının alt üst olduğunu savundu. Başkan Turanlı, “Pamuk üreticisine verilen destekleme priminin 500 kilogram ile sınırlandırılması çiftçiyi zora soktu. Kararın hasat zamanı aniden uygulamaya sokulması çiftçinin bütün hesaplarını alt üst etti. Destek sınırlaması büyük bir talihsizlik. Çünkü pamuk üreticisi zarar ve borç riskiyle karşı karşıya. Pamuk üreticisi, destekleme primine getirilen 500 kiloluk sınırlandırma nedeniyle büyük şaşkınlık yaşıyor. Sezon öncesinde hiçbir açıklama ya da uyarı yapılmadan aniden yürürlüğe konulan rekolte sınırlamasıyla çiftçilerimiz büyük zora girdi. Biz bu kararı yanlış buluyoruz. Birçok çiftçimiz, bu uygulamadan vazgeçilmezse, pamuk üretimini bırakacak. Pamuk üreticilerimiz, destekleme primlerinin bayram öncesi ödenmesini bekliyor. Ramazan bayramına borçlu ve beş parasız girmek istemiyor" diye konuştu