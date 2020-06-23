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Pamuk yüklü tır kavşakta devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan pamuk yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan pamuk yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HT 595 plakalı pamuk yüklü tır, Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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