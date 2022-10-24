Park duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park duvarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Öztürk idaresindeki 02 ACF 252 plakalı Opel marka otomobil, 2.Çevre Yolu üzerinde bulunan trafik eğitim parkının duvarına çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ömer Öztürk yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.