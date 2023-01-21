Park halin alev alan otomobil kül oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halinde bulunan Tofaş marka araç sebebi öğrenilemeyen bir şekilde alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre Uzay Çatı pazarı içerisinde park halinde bulunan Tofaş markalı araç sebebi öğrenilemeyen bir şekilde yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Besni İtfaiye ekipleri Kısa süre içerisinde olay yerine gelerek Alev topuna dönen araca müdahale etti.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.