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Park halindeki araç alev topuna döndü

Adıyaman’da, park halindeki hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da, park halindeki hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan Bilal D.'ye ait 34 ARH 23 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev topuna dönen araç olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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