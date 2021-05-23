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Park halindeki elektrikli bisiklet çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir elektrikli bisiklet çalındı.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir elektrikli bisiklet çalındı.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi Eskisaray Camii yakınlarında park halinde bulunan Mustafa Yılmaz'a ait 5 bin TL değerinde olan elektrikli bisiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Elektrikli bisikletinin çalındığını fark eden Mustafa Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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