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Park halindeki hafif ticari aracın yakıldığı iddiası

Adıyaman’da, park halinde bulunan hafif ticari araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldığı iddia edildi.

Adıyaman'da, park halinde bulunan hafif ticari araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldığı iddia edildi.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1733 Sokak içerisinde bulunan Mehmet D'ye ait 35 DRA 57 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek ailelere de bir yandan kovalarla taşıdıkları sularla müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Arka koltuktan başlayan yangında araçta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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