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Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir motosikleti çalan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosikleti çalan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yağlı isimli bir vatandaş kendisine ait 02 LF 975 plakalı motosikletiyle Yeni Mahallede bulunan bir yakının evine gitti. Burada motosikleti ikamet önüne park eden Şükrü Yağlı, yaklaşık yarım saat sonra motosikletini bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Motosikletinin çalındığını anlayan Yağlı, polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri motosikleti çalan kimliği belirsiz şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı. Motosikleti çalınan Şükrü Yağlı'nın daha önceden de bir motosikletinin çalındığı öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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