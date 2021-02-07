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Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir motosiklet gece saatlerinde çalındı.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet gece saatlerinde çalındı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçecik mahallesi TOKİ binaları bahçesinde Habip Deniz'e ait 02 LH 060 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikletinin gece saatlerinde çalındığını fark eden Habip Deniz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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