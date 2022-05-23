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Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilyurt Taziye Evi önünde park halinde bulunan Berkay Çavuş'a, ait plakası bulunmayan motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından gece saatlerinde çalındı. Bir süre sonra olayı fark eden motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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