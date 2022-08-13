Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2429 Sokak içerisinde bulunan Erdoğan Karaca'ya ait 27 B 0619 plakalı motosiklet çalındı. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından motosikletinin çalındığını bir süre sonra fark eden Karaca, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.