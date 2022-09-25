Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da park halindeki motosikleti çalan kimliği belirsiz 2 şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 30153. Sokak'ta park halindeki Ali E.'ye ait 02 ACH 442 plakalı motosikleti gözlerine kestiren 2 şahıs, sabahın erken saatlerinde motosikleti çaldı. Park halindeki motosikleti çalan şüpheliler, ses çıkartmamak için motosikleti bir süre sürükleyerek götürdü. Şüpheliler daha sonra motosikleti çalıştırarak bölgeden hızla ayrıldı. Motosikletini olay yerinde bulamayan Ali E., durumu polise bildirdi. Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan plis ekipleri, motosikletin bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Motosikleti çalan şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.