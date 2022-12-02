Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halinde bulunan Şerif Bali'ye ait 02 FC 320 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletini bıraktığı yerde bulamayan Şerif Bali, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince çalışmalar yapıldı. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.