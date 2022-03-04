Park halindeki motosikleti çaldılar

Adıyaman'da iki şahıs, gözlerine kestirdiği park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde park halinde bulunan Aydın Balıbay'a ait 02 BB 279 plakalı motosiklet kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından sürüklenerek çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden motosiklet sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri çevrede bulunan iş yerlerinin de güvenlik kamera kayıtlarını alarak araştırma yapmaya başladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.