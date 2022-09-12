İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı

Adıyaman’da, bir şahsın park halindeki motosikleti çalma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Adıyaman'da, bir şahsın park halindeki motosikleti çalma anları kameralara saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Piri Reis Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan Aydın B.'ye ait 02 BB 299 plakalı motosiklet, gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Motosikleti sürükleyerek çalıp götüren şahıs, kameralara da saniye saniye yakalandı. Şahıs, çaldığı motosikletle kayıplara karışırken, bir süre sonra durumu fark eden Aydın B., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulanarak zanlının yakalanması ve motosikletin bulunması için çalışma başlattı.


Öte yandan, Aydın B.'nin 2022 yılı içerisinde çalınan 3 motosikletinin olduğu ve daha önceden çalınan motosikletlerinin de bulunamadığı öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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