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Park halindeki otomobil yanarak küle döndü

Adıyaman’da, park halindeki otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Adıyaman'da, park halindeki otomobil alev alev yanarak küle döndü. Hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Ali Değirmenci'ye ait 02 AAH 116 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) Köyünde park halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili fark eden köylüler alevlere müdahale etmesine rağmen yangın söndürülemedi. Otomobil kısa bir süre içerisinde tamamen yanarak küle döndü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda otomobil kullanılmaz hale gelerek hurda yığınına döndü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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