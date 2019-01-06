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Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da, bahçede park halindeki otomobil alev alarak yandı.

Adıyaman'da, bahçede park halindeki otomobil alev alarak yandı.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesinde ikamet eden Mehmet Çelik'e ait ikamet bahçesinde park halinde bulunan 02 AAF 473 plakalı otomobil bilinmeyen nedenlerden dolayı motor kısmından alev aldı. Alev alarak yanan otomobili fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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