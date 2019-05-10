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Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde park halindeki otomobil alev alarak yandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde park halindeki otomobil alev alarak yandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi'nde park halinde bulunan 02 KH 662 plakalı otomobil bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin çıktığı otomobilin motor kısmına suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yararlanın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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