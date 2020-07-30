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Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da, park halindeki otomobil alev alarak yandı.

Adıyaman'da, park halindeki otomobil alev alarak yandı.


Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi 1226 Sokak içerisinde Mehmet Gaffari Dağ'a, ait 02 FA 628 plakalı Tofaş marka otomobil bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobilin yandığını fark eden otomobil sahibiyle komşular alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışmaları yaparak incelemelerde bulundu. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangından dolayı otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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