Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da, park halinde olduğu esnada alev alarak yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Oturakçılar Pazar yakınlarına park edilen Mehmet Gürbüzcan'a ait 02 LD 410 plakalı Wolsvagen marka otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.