Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da, park halindeyken alev alarak yanan otomobil paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre mahallesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan Mehmet Doğan'a ait 02 AAN 994 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.