İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da, park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da, park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı yakınlarında park halinde bulunan 02 LF 693 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmından çıkan ve elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.