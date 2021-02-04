Park halindeki otomobilden ses sistemleri çalındı

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobilden ses sistemleri çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar mahallesi 27118 Sokak içerisinde Şahin Ç'ye ait 02 AC 626 plakalı park halindeki otomobilin kapıları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından zorlanılarak açıldı. Kapıları açılan otomobil içerisinde bulunan ses sitemlerini çalan şahıs yada şahıslar olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra aracında hırsızlık olayının yaşandığını fark eden Şahin Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.