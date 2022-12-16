Park halindeki otomobile ateş açıldı

Adıyaman'da, park halinde olan otomobile kimliği belirsiz bir şahıs tüfekle ateş etti.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 965 Sokak içerisinde ikamet eden Kazım Dolaş'a ait 02 AAK 339 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı. Kimliği belirsiz şahıs tarafından açılan ateş sonucunda araç kapısına saçma isabet etti. Aracına saçma isabet ettiğini çarşı merkezinde fark eden Kazım Dolaş, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.